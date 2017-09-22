أعضاء «هونليا» يرحبون بمبادرة مصر لإنشاء مركزين لكافحة المخدرات بالقاهرة

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طرح وفد مصر المشارك بفاعليات المؤتمر السابع والعشرون لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بأفريقيا "هونليا" مبادرة وزارة الداخلية، لإنشاء مركزين تنسيقين لتبادل المعلومات بشأن عصابات التهريب الدولية، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

واستمرت فاعليات المؤتمر السابع والعشرون لرؤءساء أجهزة مكافحة المخدرات بأفريقيا "هونليا" والذى تستضيفه وزارة الداخلية، تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وكذا منظمات "الإنتربول" ، "الجمارك العالمية" ، "الإيكواس" لليوم الخامس والأخير بمشاركة 20 دولة إفريقية.

وطرح اللواء وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رئيس الوفد المصرى المشارك بالمؤتمر، مبادرة وزارة الداخلية، بشأن تبنى مصر لمبادرة إقليليمة جديدية تتمثل فى تأسيس مركزين أفريقيين مقرهما بقطاع مكافحة المخدرات والحريمة المنظمة بمصر، لتبادل المعلومات بشأن عصابات التهريب الدولية، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

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ويختص المركز الأول منهما بدول شمال أفريقيا لمكافحة التهريب عبر البحر المتوسط والصحراء بدول (مصر – ليبيا – الجزائر – تونس – المغرب – السودان – تشاد – النيجر – مالى – موريتانيا – الصحراء الغربية ) فيما يختص المركز الثانى بدول (مصر – السودان – جنوب السودان – إريتيريا – جيبوتنى – الصومال – كينيا – تنزانيا – أفريقيا الوسطى) حيث تعد تلك المراكز بمثابة جهاز دولى لمكافحة المخدرات جوا وبراً وتعكس التعاون المميز لأجهزة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بين الدول المشتركة.

ويهدف المركزين إلى جمع وتقييم المعلومات، لتحديد أفضل الطرق العملياتية فى مجال مكافحة المخدرات، وكذا دعم وتقوية تبادل المعومات بين الدول الأعضاء، ونقل كافة المعلومات للدول الأعضاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية معرفة القائمين على ارتكاب الجريمة، والقيادة التى ستقوم بالضبط، وتوحيد نظم تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء فى إطار قانونى وتنظيمى وتحليل جميع المعلومات الخاصة بمشكلة المخدرات بالدول الأعضاء، ووضع التوصيات المناسبة لها فى هذا الشأن.

وكذا التنسيق بين الدول الأعضاء لرفع كفاءة العنصر البشرى من خلال عقد دورات تدريبية بالمعاهد التدريبية المتخصصة بوزارة الداخلية المصرية فى المواضيع ذات الصلة.