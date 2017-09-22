«العصار» يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وشدد "العصار" على أهمية تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في كلا البلدين من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وذلك بالاستفادة بالتكنولوجيا الفرنسية المتطورة.

من جانبه، توجه ستيفان روماتيه لـ"العصار" بالشكر على حسن الاستقبال مشيداً بدوره فى تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين.

شاهد أيضا

وأكد أهمية استمرار توطيد العلاقات الوثيقة بين مصر وفرنسا، قائلاً: إن "مصر تلعب دورًا مركزيًا لصالح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وإنها شريك رئيسي لفرنسا".

وأضاف "روماتيه" أن العلاقات الثنائية لاقت تدعيمًا بصورة واضحة مؤخرًا بدافع من الإرادة المشتركة لإقامة شراكة طويلة المدى بين البلدين، مشيدًا بالقدرات الهائلة التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي المصري، والتى تشجع الشركات الفرنسية للتعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم، مشيرًا إلى أنه يسعى لزيادة التعاون مع الإنتاج الحربي فى العديد من المجالات المشتركة.