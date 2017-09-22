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وكيل «حقوق الإنسان بالبرلمان» يطالب بالاهتمام بالبحث الجنائي بأقسام الشرطة

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وكيل «حقوق الإنسان بالبرلمان» يطالب بالاهتمام بالبحث الجنائي بأقسام الشرطة وكيل «حقوق الإنسان بالبرلمان» يطالب بالاهتمام بالبحث الجنائي بأقسام الشرطة

التحرير

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طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيادة الاهتمام بالبحث الجنائى وتطوير أدواته بأقسام الشرطة لأنه بمثابة عامل مهم لكشف الجرائم، مؤكدًا أن البرلمان لديه كل الاستعدادات لدعم وزارة الداخلية فى مهمتها سواء على المستوى التشريعى أو المالى أيضا.

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى ضرورة الاهتمام برجال الشرطة وإيلاء عناية خاصة بهم، جاء ذلك خلال مشاركته بالزيارة التفقدية التى قامت بها لجنة حقوق الإنسان مساء أمس لعدد من أقسام الشرطة، فى عين شمس، والشرابية، ودار السلام، وروض الفرج.

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يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قامت بعدد من الزيارات لبعض أقسام الشرطة، على خلفية الانتقادات التى وردت فى تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، والتى اعتبرت أن التعذيب يتم في بشكل ممنهج. 

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التحرير

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