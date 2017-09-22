مفتي الجمهورية: الوحدة والتكامل بين المصريين من دروس الهجرة

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هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1439 هجريًا.

ودعا "مفتى الجمهورية" في كلمته التي وجهها للشعب المصري والأمة الإسلامية، اليوم الجمعة، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، إلى ضرورة الاستفادة من الدروس العظيمة التي يمكن أن نتعلمها من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كافة أمور حياتنا من الإخلاص لله في أعمالنا والاجتهاد فيها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويعود بالخير على البلاد والعباد، وكذلك الوحدة والتكامل بين المصريين جميعًا لرفعة مصرنا الحبيبة وبين الأمة الإسلامية لمواجهة الإرهاب والتحديات والمخاطر الراهنة .

وأوضح أن العالم الإسلامي أحوج ما يكون إلى وحدة الصف والهدف حتى يستطيع مواجهة موجات التطرف والإرهاب والمؤامرات التي تُحاك به.

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ودعا "علام" إلى نبذ كل ما يدعو إلى الكراهية والشقاق، والأفكار الهدامة والمتطرفة التي ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد وتعيث في الأرض الفساد، كما دعا الأمة العربية والإسلامية إلى التعاون والاتحاد، ونبذ التنازع والخلاف والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تحتل الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

وتوجه مفتى الجمهورية بالتضرع والدعاء إلى المولى عز وجل أن يجعل العام الهجرى الجديد عام خير وأمان على كافة ربوع العالم الإسلامي وكافة الشعوب والدول العربية والإسلامية .

كانت دار الافتاء المصرية قد أعلنت أن اليوم الجمعة هو غرة محرم وأول أيام العام الهجري الجديد.