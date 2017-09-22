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غدًا.. «دعم مصر» يبدأ تلقي طلبات الترشح على منصب رئيس الائتلاف

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غدًا.. «دعم مصر» يبدأ تلقي طلبات الترشح على منصب رئيس الائتلاف غدًا.. «دعم مصر» يبدأ تلقي طلبات الترشح على منصب رئيس الائتلاف

التحرير

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تبدأ لجنة الانتخابات الداخلية لائتلاف دعم «ائتلاف الأغلبية بالبرلمان»، بتلقي طلبات الراغبين في الترشح على منصب رئيس الائتلاف، وكذلك أعضاء هيئة المكتب، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم الاثنين المقبل، على أن يتم التصويت على الأسماء في مطلع أكتوبر القادم. 

وتضم لجنة الانتخابات الداخلية لدعم مصر أكبر عضوين بالائتلاف، بالإضافة إلى أصغر عضو سنًا من غير المرشحين على أي منصب، ووفقًا لما أعلنه الائتلاف فإنه من المقرر أن يتقدم المترشحون بنموذج الترشح وتسليمه للجهاز التنفيذى للائتلاف بمقره الرئيسى الكائن بجاردن سيتى.

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كانت الجمعية العمومية للائتلاف قد قررت في وقت سابق تعديل الوثيقة الأساسية للائتلاف، والتى شملت إدخال تعديلات على 4 مواد أساسية باللائحة، أهمها زيادة عدد أعضاء هيئة مكتب الائتلاف.

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التحرير

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