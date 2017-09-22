اليوم .. ميركل تختتم حملتها الانتخابية في ميونخ

ميونخ - (د ب أ):

قبل يومين على إجراء الانتخابات التشريعية في ألمانيا، تختتم المستشارة الألمانية وزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أنجيلا ميركل اليوم الجمعة حملتها الانتخابية مع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذي يشكل مع حزبها ما يعرف باسم (التحالف المسيحي).

وسيشارك في الفعالية الأخيرة للحملة الانتخابية لميركل رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ورئيس حكومة ولاية بافاريا هورست زيهوفر ووزير داخلية الولاية يواخيم هيرمان.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اتفقا على إدارة حملة انتخابية مشتركة لصالح ترشيح ميركل لفترة مستشارية رابعة بعدما سويا خلافهما حول سياسة اللجوء قبل بضعة أشهر.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن التحالف المسيحي متقدم بفارق كبير منذ شهور على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم.

ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، تراجعت شعبية التحالف المسيحي بصورة طفيفة، حيث تراوحت بين 36 و37%. وكان التحالف المسيحي حصل في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2013 على نسبة 4ر41% من أصوات الناخبين.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الحزبان سيتوصلان إلى صيغة توافقية بشأن سياسة اللجوء في ائتلاف حاكم محتمل عقب الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن ميركل ترفض مطلب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بوضع حد أقصى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا سنويا.