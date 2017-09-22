مصدر: إسفكسيا الغرق وراء وفاة شاب في البدرشين
مصدر: إسفكسيا الغرق وراء وفاة شاب في البدرشين
11:31 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017
تعبيرية
كتب - محمد شعبان:
أكد مصد أمني مسؤول بمباحث قطاع جنوب الجيزة، أنه لا توجد شبهة جنائية في العثور على جثة شاب بأحد المصارف بمركز البدرشين.
وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، إلى أن الجثة لشاب يدعى "صابر عبد العظيم"، 30 سنة، لا توجد به آثار عنات أو خنق، يرتدي ملابسه كاملة.
تقرير مفتش الصحة أثبت أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.
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