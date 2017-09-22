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بالصور.. خطة لتطوير قسم الإنقاذ النهري في الفيوم

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مصراوي Masrawy

بالصور.. خطة لتطوير قسم الإنقاذ النهري في الفيوم

11:51 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

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الفيوم – حسين فتحى:

وجه اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، بسرعة تطوير قسم الإنقاذ النهري، وشرطة المسطحات المائية الواقع على شاطئ بحيرة قارون، خاصة أن الفيوم تمتلك مسطحات مائية تبلغ مساحتها 90 ألف فدان هي مساحة بحيرات قارون ووادى الريان.

جاء ذلك خلال تفقد مدير الأمن لقسم شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري والتي رافقه فيها اللواء جبيلي عبدالظاهر مساعد مدير الأمن للوحدات.

كما تفقد مدير الأمن عنابر إعاشة المجندين والمعدات واللنشات ومعدات الغوص ووجه بدوام الاستعداد والسرعة في الاستجابة حال تلقي البلاغات وسرعة الانتقال لبلاغات الإنقاذ النهري.

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