​بعد تسليم "الفرقاطة الفاتح".. قائد القوات البحرية الفرنسية: "مصر بلد غالية علينا"

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال الفريق أول كريستوف براذوك قائد القوات البحرية الفرنسية، إن هناك تاريخ وتعاون كبير بين مصر وفرنسا، مضيفًا أن أي دولة تفتخر بإمتلاك مثل هذه الوحدات البحرية.

وأضاف خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي خلال حفل تسليم القوات البحرية المصرية أول فرقاطة شبحية من طراز "جوويند" التي تم بنائها كأول فرقاطة مصرية من هذا الطراز وشييدها في فرنسا، إن هناك استراتيجية هامة للتعاون تجمع بين مصر وفرنسا.

ولفت إلى أن فرنسا نشعر بأمن أثناء مرور قوتهم البحرية من قناة السويس، قائلًا: "مصر بلد غالية علينا ويحيا التعاون بيننا".

كانت القوات البحرية، تسلمت الجمعة، أول فرقاطة شبحية من طراز "جوويند" التي تم بنائها كأول فرقاطة مصرية من هذا الطراز وشييدها في فرنسا، وذلك في موقع الشركة المُصنعة "naval group" بمدينة لوريان الفرنسية، وتعد الفرقاطة الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 52 عقدة، وتصل إزاحتها الكلٌية إلى 5240 طن، ويبلغ طولها 301 متر.

وشهد حفل الاستلام رفع قائد القوات البحرية، العلم المصري على "سجم الفاتح" إيذانا بدخولها الخدمة للقوات المسلحة، والتي تمثل إضافة نوعية كبيرة لقواتنا البحرية ودعم قدرتها علي حماية الأمن القومي المصري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين المتوسط والأحمر.