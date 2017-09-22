​وزير الإسكان يستعرض مشروعات مياه الشرب بـ"الجيزة" للقضاء على ضعف المياه

كتبت- ندى الخولي:

استعرض مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، مشروعات مياه الشرب التي سيتم تنفيذها بالجيزة، لحل مشاكل المحافظة قبل حلول الصيف المقبل، مع الإسراع بالانتهاء من التنفيذ للقضاء على ضعف المياه ونظام المناوبات ببعض المناطق، بحلول عاجلة، لحين الانتهاء من الحلول الدائمة للمحافظة.

وقال الوزير، خلال اجتماعه بمسئولي المرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن محافظة الجيزة تحتاج إلى 420 ألف متر مكعب فى اليوم، لخدمة ملايين المواطنين من سكان المحافظة، موضحًا أن الشركة تنتج حاليًا 3 ملايين و200 ألف متر مكعب في اليوم من 10 محطات كبرى و 15 نقالي، و57 إرتوازي، بحيث تبلغ كمية المياه المستهدفة للمحافظة 3 ملايين و620 ألف متر مكعب فى اليوم.

وأشار حنفي محمد حنفي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنه سيتم التغلب على نقص كمية المياه من خلال الإتزان المائي، وتنفيذ خطوط ناقلة، مع تركيب محابس على الخطوط أثناء الإحلال والتجديد للمحافظة على الضغوط.

وأوضح حنفي، أنه بالنسبة للمشروعات المطلوب الإسراع في تنفيذها عن طريق الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، لقطاع الوسط، في المحافظة، فهي إنشاء محطة تنقية مياه بجزيرة الدهب من خلال إنشاء خط ناقل قطر 1200 مم بطول ( 4 كم )، مع تلافي ملاحظات توسعات محطة مياه إمبابة ( مرحلة متيتو )، بتركيب الطلمبات، إضافة إلى إنشاء محطة تنقية مياه بإمبابة – الوراق، وتحسين كفاءة توسعات باماج بطاقة 350 ألف متر مكعب فى اليوم.

وأشار إلى أنه بالنسبة لقطاع الشمال، فلخدمة نحو مليون و400 ألف نسمة، مطلوب زيادة 70 ألف متر مكعب في اليوم على كمية المياه المنتجة فعليًا.

وأوضح أنه بالنسبة للمشروعات المطلوب الإسراع في تنفيذها عن طريق الجهاز التنفيذي، فهى إستكمال محطة منشأة القناطر، بطاقة 80 ألف م3 / يوم، منها 40 ألف متر مكعب للمرحلة الأولى، إضافة إلى إنشاء توسعات محطة منشأة القناطر 40 ألف م3/يوم ( لسد العجز حتى 2037 ) وإنشاء محطة القيراطيين ( أوسيم ) بطاقة 60 ألف متر مكعب فى اليوم، فضلا عن استكمال مشروع شبكات برك الخيام وعزبة العسيلي، وإستكمال مشروع شبكات ناهيا، وإستكمال مشروع خزان ورافع صفط اللبن، علاوة على إستكمال 8 وحدات إزالة حديد ومنجنيز (الواحات البحرية) بطاقة 32 ألف م3/يوم، و إنشاء 13 وحدة إزالة حديد ومنجنيز (الواحات البحرية) بطاقة 50 ألف م3/يوم.

وذكر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه بالنسبة لقطاع جنوب، فلخدمة 1.6 مليون نسمة، فالمطلوب استكمال محطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف م3/يوم، وإستكمال محطة مياه أطفيح بطاقة 61 ألف م3/يوم.