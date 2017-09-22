أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​القوات البحرية ترفع علم مصر على "فرقاطة الفاتح" بعد استلامها من فرنسا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​القوات البحرية ترفع علم على "فرقاطة الفاتح" بعد استلامها من فرنسا

10:50 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

فرقاطة جوويند

كتب- مصطفى المنشاوي:

تسلمت القوات البحرية، الجمعة، أول فرقاطة شبحية من طراز "جوويند" التي تم بنائها كأول فرقاطة مصرية من هذا الطراز وشييدها في فرنسا، وذلك في موقع الشركة المُصنعة "naval group" بمدينة لوريان الفرنسية، وتعد الفرقاطة الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 52 عقدة، وتصل إزاحتها الكلٌية إلى 5240 طن، ويبلغ طولها 301 متر.

وشهد حفل الاستلام رفع قائد القوات البحرية، العلم المصري على "سجم الفاتح" إيذانا بدخولها الخدمة للقوات المسلحة، والتي تمثل إضافة نوعية كبيرة لقواتنا البحرية ودعم قدرتها علي حماية الأمن القومي المصري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين المتوسط والأحمر.

ويبلغ طول جسم "الفرقاطة" 103 متر وقادرة على الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري بسرعة تصل إلى 25 عقدة، وهي الأولى من أصل 4 وحدات شبحية تم التعاقد على بنائها للخدمة بالأسطول البحري المصري.

ويأتي تسلم مصر لها بناء على اتفاقية أبرمتها مع الجانب الفرنسي عام 2014، نصت على تزويد البحرية المصرية بـ4 فرقاطات "جويند"، على أن يتم تصنيع 3 منها في مصر، من أجل نقل التكنولوجيا وطرق التصنيع الفرنسية إلى القاهرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد إنقاذ 17 مصرياً وماليزياً من الغرق.. القوات البحرية تبحث عن مفقود

    أخبار

  • القوات البحرية تتمكن من إنقاذ بلنص صيد من الغرق

    أخبار

  • القوات البحرية تنجح في إنقاذ لنش سياحي من الغرق أمام سواحل الغردقة

    أخبار

  • مصر تستضيف المؤتمر الـ17 للجنة الإقليمية لدول شمال المحيط الهندى

    أخبار

إعلان

7dc3b3b534.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا