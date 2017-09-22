الداخلية تضع خطة أمنية مرورية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

كتب - علاء عمران:

كلف اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، مديري الأمن ومساعديه باستنفار كافة الجهود، ووضع خطة أمنية ومرورية شاملة، بهدف تحقيق أعلى معدلات تأمين للطلبة والطالبات أثناء ذهابهم أو عودتهم من المدارس والجامعات والمعاهد، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، غدا السبت.

وكلف وزير الداخلية، قيادات إدارات المرور، بالمتابعة الميدانية الشاملة لحركة المرور على مدار اليوم الكامل، والتعامل الفوري مع أية كثافات مرورية، فضلا عن القيام بحملات مرورية، تستهدف منع الانتظار أمام المدارس ومحيط الجامعات.

وتعزيز الخدمات الأمنية، سواء النظامية أو المباحثية فى محيط المدارس، لضبط كل ما قد يخل بالأمن العام، فضلا عن نشر ضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة أمام مدارس الطالبات والجامعات؛ لتحقيق الأمن والأمان للطالبات، والتصدي لأية مضايقات قد تتعرضن لها حال توجههم إلى المدارس والجامعات.

واشتملت الخطة التي راجعها وزير الداخلية، مع مساعديه، على تكليف إدارات شرطة المرافق على مستوى مديريات الأمن، بالتنسيق مع إدارات شرطة التموين، للقيام بحملات يومية بمحيط المدارس والجامعات، لرفع كافة الإشغالات، وضبط الباعة الجائلين، وعربات المأكولات غير الصحية، حرصًا على سلامة الطلبة والطالبات.