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توزيع كروت صرف "تكافل وكرامة" على 17 ألف مُستفيد بالشرقية

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توزيع كروت صرف "تكافل وكرامة" على 17 ألف مُستفيد بالشرقية

11:24 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

وزارة التضامن الاجتماعي

الشرقية – فاطمة الديب:

تبدأ مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، الأحد المُقبل، توزيع كروت صرف البرنامج القومي لمظلة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لحماية الأسر محدودة الدخل والأكثر فقرًا بمختلف أنحاء المحافظة، على 17 ألف و146 مستفيدًا، مُقسمين إلى 12 ألف و121 كارت "تكافل" و5 آلاف و25 كارت "كرامة".

ويهدف برنامج "تكافل وكرامة" لتقديم مساعدات إنسانية للأسر الأكثر فقرًا، والتي لديها أطفال في مراحل مختلفة من التعليم، حيث تشمل المساعدات توفير الرعاية الصحية للأطفال حتى سن المدرسة، وكذا تقديم الرعاية الصحية للأطفال منذ الولادة وحتى سن 18 عامًا.

وأوضح الدكتور علي عبدالرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المشروع يستهدف الأسر التي تعاني من عدم وجود دخل لها دون النظر للمؤهل الدراسي، حيث يحصل المستفيدين من المشروع على 325 جنيهًا كحد أدنى، يتزايد بقيمة 60 جنيهًا لكل طالب بالأسرة بالمرحلة الابتدائية، و80 جنيهًا بالإعدادية، و105 جنيهات بالثانوية العامة، مشيرًا إلى أن عملية الصرف ستكون آلية عبر ماكينة صرف النقود.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن البرنامج يُقدم دعم مادي للأسر الأكثر فقرًا، ويستهدف الذين تفوق أعمارهم الـ 65 عامًا من ذوي العجز أو الإعاقة ممن لا يتقاضون معاش ثابت، بحيث يتم صرف 350 جنيهًا للأسرة المكونة من 3 أفراد بحد أقصى 1050 جنيهًا.

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