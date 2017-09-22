​"الزراعة" تنتهي من تدريب 17 أفريقيًا على معاملات ما بعد حصاد الأرز

كتب- أحمد مسعد:

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المركز الدولي للزراعة من تدريب 17 متدرب من 13 دولة أفريقية، على تقنيات زراعة الأرز ومعاملات ما بعد الحصاد، في الدول الأفريقية المنتجة للأرز.

ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدورات تأتي في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" و الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، لافتاً إلى أن تللك الدورة شارك فيها متدربين من دول: إثيوبيا، السودان، الكاميرون، أوغندا، بنين، بوروندي، تنزانيا، توجو، غينيا كوناكري، مالي، مدغشقر، رواندا، نيجر.

وأوضح وزير الزراعة أن الدورة التدريبية استمرت لمدة 5 أشهر، حيث تضمنت عددًا من المجالات الهامة والرئيسية والمكلمة لصناعة زراعة الأرز، كذلك تم تنظيم زيارات علمية ومعملية وتطبيقية وحقلية التفقدية للمتدربين إلى عدد من المحافظات، حيث تم إتاحة الفرصة لهم للتعرف على ما حققته الخبرة المصرية من نجاحات في هذا المجال.

وأكد أن البرنامج التدريبي شارك فيه عدد من الباحثين والخبراء المصريين من مركز البحوث الزراعية في هذا المجال، حيث تناولت الجلسات التدريبية كافة المراحل الخاصة بإنتاج الأرز من البذرة مرورا بعلاقة النبات بالتربة والماء ودور الميكنة في زراعات الأرز ونقل وتثبيت الشتلات وما يلعبه المناخ من دور يؤثر مباشرة على انتاجها وحضانتها وتربيتها حتى النقل للحقول الدائمة، كذلك تناول تفصيلي دقيق لأمراض وآفات الأرز وكيفية تشخيصها والتعرف عليها وطرق الوقاية منها ومقاومتها وتصميم برامج المكافحة المتكاملة لها.

ونظمت الوزارة حفلاً لتخريج المتدربين وتسليمهم شهادات اجتياز الدورة التدريبية بحضور سفراء وممثلي سفارات الدول الأفريقية المشاركة في البرنامج.