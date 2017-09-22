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مكتبة مصر الجديدة تستضيف غدًا حفل توقيع رواية "فقاعة" لنبيل فاروق

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مصراوي Masrawy

مكتبة الجديدة تستضيف غدًا حفل توقيع رواية "فقاعة" لنبيل فاروق

11:15 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

مكتبة مصر الجديدة

كتبت- نسمة فرج:

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، في السابعة من مساء غد السبت، الكاتب الروائي نبيل فاروق في ندوة تطرح أهم الروايات التي جسدت بعض المراحل التاريخية، ووثقت من خلال فن الرواية، الأحداث التي مرت في العديد من الدول خاصة في المجتمعات العربية.

وصرح الدكتور نبيل حلمى سكرتير عام جمعية مصر الجديدة اليوم، بأنه على هامش الندوة سوف يشهد مسرح المكتبة الإعلان عن رواية الكاتب نبيل فاروق الجديدة "فقاعة"، من خلال حفل التوقيع الذي يشارك فيه العديد من المثقفين والمهتمين بفن الرواية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة.

من جانبها، أوضحت إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة، أن رواية "فقاعة" توثق في قالب اجتماعي مثير الأحداث التي مرت على مصر خلال وبعد ثورة يناير 2011، وترصد الأبواب الخلفية للأحداث على الساحة المصرية والعربية والدولية.

ونبيل فاروق كاتب مصري يعد من أشهر الكتاب العرب في الأدب البوليسي والخيال العلمي، ويعد من الرواد في هذا المجال على الصعيد العربي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، قدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

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