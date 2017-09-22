منع دبلوماسي بالسفارة الألمانية في إسرائيل من دخول البلاد

كتب- طه عبيد:

منعت سلطات مطار الغردقة الدولي اليوم الجمعة، دبلوماسي الماني من دخول للبلاد، لوصوله من عمان بجواز دبلوماسي بدون تأشيرة دخول مسبقة .

وصرحت مصادر بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة عمان، فوجئ رجال الجوازات بالدبلوماسي جوزيف مارتن سكرتير أول سفارة ألمانيا في إسرائيل، يتقدم بجواز دبلوماسي لإنهاء إجراءات وصوله دون تأشيرة دخول مسبقة، والذي وصل إلى الغردقة بغرض السياحة.

وأضافت المصادر أنه بعد الاتصال بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات، طلب "الأخير" تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل على الدبلوماسى الألماني.

قامت سلطات المطار بإبلاغ الراكب بعدم السماح له بالدخول تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل، وترحيله إلى خارج البلاد.