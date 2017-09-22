منع دبلوماسي بالسفارة الألمانية في إسرائيل من دخول البلاد
منع دبلوماسي بالسفارة الألمانية في إسرائيل من دخول البلاد
11:13 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017
الدبلوماسى الألماني
كتب- طه عبيد:
منعت سلطات مطار الغردقة الدولي اليوم الجمعة، دبلوماسي الماني من دخول للبلاد، لوصوله من عمان بجواز دبلوماسي بدون تأشيرة دخول مسبقة .
وصرحت مصادر بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة عمان، فوجئ رجال الجوازات بالدبلوماسي جوزيف مارتن سكرتير أول سفارة ألمانيا في إسرائيل، يتقدم بجواز دبلوماسي لإنهاء إجراءات وصوله دون تأشيرة دخول مسبقة، والذي وصل إلى الغردقة بغرض السياحة.
وأضافت المصادر أنه بعد الاتصال بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات، طلب "الأخير" تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل على الدبلوماسى الألماني.
قامت سلطات المطار بإبلاغ الراكب بعدم السماح له بالدخول تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل، وترحيله إلى خارج البلاد.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
العرابي: مبادرة السيسي للسلام بين فلسطين وإسرائيل ستحتل اهتمامات المجتمع
-
التعليم توضح حقيقة ورود عبارة "القدس عاصمة إسرائيل" بكتاب التربية
-
التعليم تحقق في واقعة استبدال علم إسرائيل بفلسطين بأحد الكتب الخارجية
-
نيابة إسرائيل تمدد اعتقال الشيخ رائد صلاح
إعلان
إعلان