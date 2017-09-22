من ينتصر في معركة نصف الملعب بالدوري الإنجليزي.. دي بروين أم مخيتاريان؟

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بدأ قطبا مانشستر الدوري الإنجليزي بقوة كبيرة من خلال تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط بـ13 نقطة، ونفس الرصيد من الأهداف 16 هدفا، كما سكن مرمى الفريقين هدفان أيضًا.

ويعد قطبا مانشستر المرشحين البارزين للتتويج باللقب بقيادة مدربيهما كل من جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا، وذلك بفضل المستوى المميز الذي يقدمه هنريك مخيتاريان مع اليونايتد وكيفين دي بروين مع السيتي في صناعة اللعب.

وقبل اللعب في الدوري الإنجليزي، لعب دي بروين في صفوف فولفسبورج ولعب مخيتاريان في صفوف بروسيا دورتموند، وترك الثنائي بصمة كبيرة في الدوري الألماني قبل أن ينقلا تألقهما إلى الدوري الإنجليزي.

ورشح دي بروين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني في موسمه الأخير مع فولفسبورج، وتصدر مخيتاريان في موسمه الأخير قائمة صناعة الأهداف مع بروسيا دورتموند.

ومنذ بداية الموسم وتحديدًا منذ انتقال مخيتاريان إلى اليونايتد، تظهر الإحصائيات تفوق اللاعب البلجيكي على نظيره الأرميني بشكل واضح.

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فمنذ الموسم الماضي، تمكن كيفين دي بروين من تسجيل 6 أهداف وصناعة 20 هدفا، بينما سجل مخيتاريان 4 أهداف وصنع 6 أهداف فقط، وربما السبب وراء الفرق الكبير في الإحصائيات أن مخيتاريان بدأ 14 مباراة فقط الموسم الماضي مقابل 33 لدي بروين.

وبالنظر إلى معدل مستوى اللاعبين في المباراة الواحدة منذ بداية الموسم الماضي، نجد أن دي بروين يسجل0,17 هدف في المباراة مقابل 0,21 هدف في المباراة لمخيتاريان.

كما يصنع دي بروين 0,55 هدف في المباراة مقابل 0,32 هدف لمخيتاريان في المباراة.

أما التمريرات الحاسمة في المباراة، فنجد أن دي بروين يمر 3,16 تمريرة حاسمة في المباراة مقابل 2,35 تمريرة حاسمة لمخيتاريان، مما يظهر أن دي بروين يتميز بثبات أكبر في المستوى من مخيتاريان.