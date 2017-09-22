7 أسباب لانهيار ريال مدريد في الدوري الإسباني

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لم تمر سوى 5 جولات فقط في الدوري الإسباني، ونجح برشلونة في تصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن حامل اللقب ريال مدريد.

وبدورها استعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسباب انهيار ريال مدريد في السطور التالية:

1- عدم القدرة على ترجمة الفرص إلى أهداف

من يتابع الدوري الإسباني جيدًا يجد أن ريال مدريد نجح في تسجيل 9 أهداف، وهو نفس رصيد ليونيل ميسي وحده من الأهداف في الدوري هذا الموسم.

ويعاني ريال مدريد من عدم القدرة على ترجمة الفرص إلى أهداف، ففي المباراة الأخيرة التي خسرها على ملعبه أمام ريال بيتيس لم يسجل الريال أي هدف من 27 تسديدة على المرمى حتى في وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيل الفريق.

2- قلق البيرنابيو

قال نجم ريال مدريد إيسكو عقب مباراة ريال بيتيس الأخيرة، إنه عندما يفشل الريال في تسجيل هدف مبكر في المباراة ينتاب القلق الشديد جماهير الميرينجي.

ولا يوجد تفسير لتلك الحالة من القلق التي تنتاب الجماهير وتتسرب بدورها إلى نفوس اللاعبين سوى أن هناك ضغطا كبيرا على لاعبي الريال عندما يلعبون المباريات على ملعبهم، كما أن الفريق الضيف يلعب بحافز إضافي لتحقيق نتيجة جيدة على ملعب البيرنابيو.

3- قرارات زيدان

نجح المدرب الفرنسي في التتويج بسبعة ألقاب في غضون عام ونصف فقط، لذا لا يمكن التشكيك في قدراته التدريبية، ولكنه اتخذ بعض القرارات التي كلفت الفريق خسارة النقاط الهامة في بداية الموسم.

فمن الصعب تفسير إخراج إيسكو في مباراة ريال بيتيس الأخيرة لصالح ماركو أسينسيو في ظل التناغم الكبير الذي أظهره خلال المباراة وقيادته هجوم الفريق بصورة طيبة، إلى جانب قراره المفاجئ بإخراج لوكا مودريتش قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة.

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4- الغضب من الحكام

باتت جماهير ريال مدريد تشعر بغضب شديد من القرارات التحكيمية بعد قرار إيقاف كريستيانو رونالدو لخمس مباريات في بداية الموسم.

وفي كل مرة يحرص فيها حارس ريال بيتيس أنطونيو أدان على إهدار الوقت، يتجمع لاعبو الريال للاعتراض على الحكم مما يفقدهم تركيزهم في المباراة.

5- الإصابات

تعتبر الإصابات من أبرز الأسباب التي أثرت على بداية ريال مدريد هذا الموسم، وكان آخرها إصابة الظهير الأيسر مارسيلو ومن قبله ثيو هيرنانديز وكريم بنزيما وماتيو كوفاسيتش وخيسوس فاليخو ورافائيل فاران.

6- توابع السوبر الإسباني

بعد التغلب على برشلونة 5-1 في السوبر الإسباني بمجموع اللقاءين، دخل الريال الموسم متوجًا للقب قبل أن يلعب، الأمر الذي أثر على مستوى اللاعبين بقوة خلال الشهر الماضي.

7- ضعف الدفاع

لم يخض ريال مدريد سوى 5 مباريات هذا الموسم، واستقبلت شباكه 5 أهداف بالفعل، ولم يحافظ الفريق على نظافة شباكه منذ المباراة الأولى في الموسم أمام ديبورتيفو لاكورونيا.