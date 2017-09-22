بعد البداية الضعيفة.. 5 عوامل تحفز ريال مدريد على التتويج بالدوري الإسباني

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على الرغم من البداية الضعيفة للغاية لريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم وآخرها الخسارة على أرضه أمام ريال بيتيس، فإن كل شيء يبقى ورادا في كرة القدم، وبإمكان الريال العودة من جديد ومنافسة غريمه برشلونة المتصدر بفارق 7 نقاط على اللقب.

واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية أبرز الأسباب التي تدفع جماهير الريال للتفاؤل بإمكانية عودة الفريق من جديد في السطور التالية:

1- عروض أغسطس

تمكن ريال مدريد خلال شهر أغسطس من التتويج بلقب السوبر الأوروبي بفوز مقنع على مانشستر يونايتد إلى جانب تتويجه بالسوبر الإسباني باكتساح برشلونة، وفي حال استعاد ريال مدريد ذلك المستوى من جديد فسيتمكن الفريق الملكي من العودة للمنافسة بقوة هذا الموسم.

2- ريال مدريد الأوقات الصعبة

اعتاد ريال مدريد في الأعوام الأخيرة على تخطي الأوقات الصعبة بشكل جيد، ولعل آخرها في موسم 2015- 2016 عندما ظن البعض أن الدوري الإسباني قد حسم لبرشلونة مبكرًا، قبل أن ينتفض الريال ويحقق 12 فوزا متتاليا، من بينها فوز على البرسا في الكامب نو بالذات ولم يخسر اللقب سوى في الجولة الأخيرة.

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3- جدول المباريات

من الآن وحتى شهر ديسمبر موعد الكلاسيكو أمام برشلونة، سيتوجب على الريال الفوز بأكبر قدر ممكن من النقاط أمام كل من ألافيس وخيتافي وجيرونا خارج ميدانه وأمام إسبانيول وإيبار ولاس بالماس على البيرنابيو، حتي يدخل لقاء الكلاسيكو بفرصة جيدة لإعادة الأمور مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي.

4- التغلب على برشلونة

بعد خسارة الكلاسيكو الموسم الماضي على ملعب البيرنابيو، يدرك ريال مدريد جيدًا أنه قادر على قلب الأمور رأسًا على عقب في حال تغلب على برشلونة في شهر ديسمبر المقبل، عندما يحل البلوجرانا ضيفًا على البيرنابيو.

5- التغلب على الفرق الكبيرة

أكد العرض الذي قدمه ريال مدريد في الجولة قبل الماضية بالتغلب على ريال سوسيداد في الأنويتا بنتيجة 3-1، قدرة الفريق على مواجهة الخصوم الكبرى، وبالتالي سترسم نتائج الريال أمام الفرق الكبرى من إشبيلية وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو ملامح قدرة الريال على العودة للمنافسة من جديد أم لا.