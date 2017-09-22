حملة لإزالة الكافيهات المخالفة على ضفاف النيل بالحوامدية

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة مكبرة لإزالة عدد من المقاهي المخالفة على نهر النيل بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

وتمكنت الحملة من إزالة 4 كافتيريات دون ترخيص، وصادر ضدها قرارات إزالة منذ العام الماضي، لتعديها على حرم نهر النيل.

مصدر أمني مسؤول بشرطة المسطحات المائية، أكد أن الحملة مستمرة بمختلف مراكز المحافظة؛ لحماية نهر النيل.