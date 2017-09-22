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السلطات الأسترالية تبحث عن قاتل تمساح ضخم

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السلطات الأسترالية تبحث عن قاتل تمساح ضخم السلطات الأسترالية تبحث عن قاتل تمساح ضخم

مصراوي Masrawy

السلطات الأسترالية تبحث عن قاتل تمساح ضخم

11:00 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

السلطات الأسترالية تبحث عن قاتل تمساح ضخم

تمساح

كوينزلاند (أستراليا)- (د ب أ):

عثرت السلطات الأسترالية على تمساح يبلغ طوله 2ر5 متر مقتولا بالرصاص أمس الخميس.

ويعتبر هذا التمساح من أكبر التماسيح التي تم رصدها على الإطلاق في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وجاء في بيان للشرطة المحلية إن "قتل تمساح بدون تصريح من السلطات أمر غير قانوني، ونحن نبحث الآن عن المسؤول عن هذه الفعلة".

وبحسب تقارير إعلامية، يحذر خبراء من انتشار ذكور تماسيح أصغر حجما في المنطقة. وأوصى الخبراء بضرورة أن يلتزم الزائرون بالحيطة والحذر أثناء التحرك في المناطق المحيطة بالمكان الذي تم العثور فيه على التمساح المقتول.

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