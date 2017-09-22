المئات من أهالي نينوي يتظاهرون ضد إجراء استفتاء كردستان

الموصل (العراق)- (د ب أ):

خرج المئات من الأهالي في محافظة نينوى في مظاهرة حاشدة لرفض إجراء الاستفتاء الشعبي في اقليم كردستان للانفصال عن العراق.

وحمل المتظاهرون، الذين يمثلون جميع الطوائف المسيحية والتركمان والعرب والشبك والاخرين، وهم يحملون أعلام العراق وأعلام الطوائف ولافتات كتب عليها "لامساومة على وحدة العراق" و"أهالي الموصل يتظاهرون ضد الاستفتاء في كردستان".

وأكد منظمو التظاهرة "هذه التظاهرة تمثل موقف جماهير نينوي لرفض تقسيم وتجزئة العراق وعلينا العيش بسلام وأمان في دولة موحدة مستقلة".

وقالوا "نحن ندعم وحدة العراق والحرب ضد داعش لتحرير الأراضي وعلى أهلنا الكرد رفض الاستفتاء والعيش معا كما كنا وعلى الحكومة التدخل لحماية أرض وتاريخ العراق ورفض تقسيم العراق".

ودعا منظمو المظاهرة أهالي محافظة نينوى الى الوقوف صفا واحدا لدعم وحدة العراق ضد تقسيم العراق.

يذكر أن اقليم كردستان العراق سوف يشهد استفتاء يوم الإثنين المقبل على انفصاله عن العراق ، رغم قرارالمحكمة الاتحادية العراقية بوقف الاستفتاء لعدم دستوريته.

كما طالبت إيران وتركيا اقليم كردستان بعدم المضي قدما في الاستفتاء حيث تخشى الدولتان من أنه قد يشجع الأقلياتالكردية بهما على السعي لاتخاذ نفس الخطوة.