مصدر: الجاني خنق "عجوز الطالبية" وقيدها بـ"أفيز عَجَل"
10:48 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن جثة السيدة التي عثر عليها مقتولة داخل شقتها لعجوز تبلغ من العمر 75 سنة بمنطقة الطالبية.
أوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الجثة بها آثار خنق بمنطقة الرقبة، وعثر عليها مُقيدة بـ"أفيز عَجَل"، دون وجود طعنات أو آثار طلقات نارية.
المصدر أكد أن المعاينة الأولية أثبتت وجود بعثرة في محتويات الشقة، وسرقة مبلغ مالي وهاتف المجني عليها، مشيرا إلى أنه تم الاستماع لأقوال الجيران وأصحاب المحلات المجاورة للعقار محل سكن الضحية؛ للتوصل إلى هوية المترددين عليها.
ولفت المصدر إلى أنه تم تشميل فريق بحث يضم ضباط قطاع غرب الجيزة وفرقة الطالبية والعمرانية برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، والعميد محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية؛ لكشف ملابسات الجريمة.
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