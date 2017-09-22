«البترول»: بدء إنتاج 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا نهاية 2018

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ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدوري السابع للجنة العليا لمتابعة تقدم الأعمال في المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية / غرب المتوسط العميق) والبالغ استثماراته الكلية 11 مليار دولار.

وأكد وزير البترول في بيان اليوم الجمعة، أن معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل حقول "فيوم وجيزة وريفين" تتماشى مع خطة التعجيل بالإنتاج، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، مطالبًا بضرورة استمرار التنسيق بين الشركات المنفذة للمشروع والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجهه لضمان وضع الحقول الثلاث على الإنتاج وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تنمية حقلي "فيوم وجيزة" وكذلك موقف تنفيذ خطي الأنابيب لنقل الغاز إلى تسهيلات المعالجة، حيث من المخطط وضع الحقلين على الإنتاج في نهاية عام 2018 بمعدل يتراوح ما بين 500 - 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً بعد إضافة 3 آبار جديدة، وذلك باستخدام تسهيلات المعالجة البرية بشركة رشيد.

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كما تم استعراض موقف تنفيذ الأعمال بمحطة المعالجة البرية الجاري تنفيذها حالياً لمعالجة غازات حقل "ريفين" والمخطط بدء إنتاجه نهاية عام 2019 ، ليصل إجمالي إنتاج المشروع إلى نحو 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

وأشار "الملا" إلى أن المرحلة الأولى من المشروع (حقلي تورس وليبرا) التي تم وضعهما على الإنتاج نهاية مارس الماضي بمعدلات 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ساهمت إيجابياً في الاستمرار بنجاح في توفير جانب كبير من احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ورئيسا هيئة البترول وشركة "إيجاس" ونائب رئيس "إيجاس" للإنتاج ونائب رئيس هيئة البترول للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، ورئيسا شركتي إنبي وبتروجت، ومن جانب شركة "بي بي" البريطانية المهندس هشام مكاوي الرئيس الإقليمي، للشركة والمهندس معتز عاطف مدير عام المشروعات.