مصر تتسلم الفرقاطة «الفاتح» من طراز «جوويند» من فرنسا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الأولى "الفاتح" طراز "جوويند" بفرنسا من الشركة الفرنسية NAVAL GROUP بما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والفرنسية، وجهود القيادة السياسية، ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

شاهد أيضا

ونقل قائد القوات البحرية تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى قائد القوات البحرية الفرنسي الفريق أول/ كريستوف برازوك والشركة الفرنسية NAVAL GROUP على دعم برنامج الفرقطات المصري والذي توج بتسلم مصر أول فرقاطة من طراز "جوويند"، وهي الفرقاطة الأولى من ضمن أربع فرقطات تم التعاقد عليها على أن يتم بناء فرقاطة بفرنسا و3 فرقاطات بشركة ترسانة الإسكندرية وبالسواعد والعقول المصرية.