جمارك بورسعيد تحبط تهريب ملابس أجنبية غير خالصة الرسوم

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أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بجمارك بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (عمليات)، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من الملابس الغير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب.

كانت قد وردت معلومات للإدارة مفادها اعتزام المدعو "ب.خ.أ"، سائق السيارة رقم "3752 ط ع ر" تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية عن طريق إخفائها أسفل حمولة السيارة، وتبين من تفتيش السيارة وجود عفش منزلي وموبليات مستعملة وصندوق السيارة وأسفله سجاد مستعمل بصورة واضحة وأسفل السجاد يوجد 19 جوال مخيش من لدائن داخلهم 220 دستة بنطلون استريتش بناتى ألوان مقاسات مختلفة بوزن 450 كيلو جرام تقريباو 400 دستة سونتيان حريمى موديلات وألوان ومقاسات مختلفة منشأ الصين بوزن 240 كيلو جرام تقريبا صناعة الصين غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب.

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تم تقدير القيمة الجمركية بمبلغ 172 ألف و 320 جنيه، وبلغت الرسوم المستحقة 102 ألف و 708 جنيه، وتحرر محضر ضبط جمركي رقم 22844 لسنة 2017 وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات والإحالة للنيابة العامة.