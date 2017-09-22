​وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير فرنسا.. ويؤكد على عمق التعاون بين البلدين

كتب- مصطفى المنشاوي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الإنتاج الحربي، أن العصار رحب بالسفير، وأكد على أهمية تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في كلا البلدين من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وذلك بالاستفادة بالتكنولوجيا الفرنسية المتطورة.

ومن جانبه توجّه ستيفان روماتيه لـ"العصار" بالشكر على حسن الاستقبال، مشيداً بدوره فى تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين.

وأوضح البيان، أن السفير الفرنسي أكد على أهمية استمرار توطيد العلاقات الوثيقة بين مصر وفرنسا، قائلاً إن مصر تلعب دورًا مركزياً لصالح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وأنها شريك رئيسي لفرنسا.

وأضاف أن العلاقات الثنائية لاقت تدعيماً بصورة واضحة مؤخراً بدافع من الإرادة المشتركة لإقامة شراكة طويلة المدى بين البلدين.

وأشاد "روماتيه" بالقدرات الهائلة التى تمتلكها شركات الإنتاج الحربي المصرى ، والتى تشجع الشركات الفرنسية للتعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم ، مشيراً إلى أنه يسعى لزيادة التعاون مع الإنتاج الحربي فى العديد من المجالات المشتركة.