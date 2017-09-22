حبس شخصين 4 أيام لاتجارهما في الأسلحة النارية بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قررت النيابة العامة لمركز ومدينة طما بسوهاج، حبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما في واقعة قيامهما بالاتجار في الأسلحة النارية بدون تراخيص.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة طما، بضبط شخصين أثناء قيامهما بترويج الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتبين أنهم "محمد. ك"، وكمال. م"، يقيمان بناحية الرياينة المعلق، دائرة مركز طما، وحال ضبطهما بادرا باطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما حدى بالقوات لمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى لإصابة أحدهم بطلق ناري في القدم اليسرى.

وتمت السيطرة عليهما، وضبطهما وبحيازتهما 13 بندقية خرطوش عيار 12، وطلقتي خرطوش، و3 فوارغ من ذات العيار، ومبلغ 12 ألف جنيه، ودراجة نارية تروسيكل بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما قررا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، حرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة، قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق.