تريد انقاص وزنك؟.. احذر من الفواكه المجففة لهذا السبب

كتب - هشام عواض:

تمتاز الفواكه المجففة بالعديد من الفوائد الصحية، إلا أن بها بعض السيئات على المستوى الغذائي، والتي قد تؤدي لنتائج عكسية.

ينصح الخبراء بأكل الفواكه المجففة قبل القيام بنشاط بدني أو في حال انخفاض مخزون السكر في الجسم، وذلك لاحتوائها على تركيز مرتفع من السكر يمكنها من توفير الطاقة الفورية والمتاحة، بالإضافة إلى غناها بالألياف الغذائية التي تساعد في علاج حالات الإمساك، بحسب موقع "webteb" المختص بالطب.

وللفواكه المجففة جوانب سلبية وهي أنها غنية بالسعرات الحرارية بالنسبة لوزنها، وتصل كمية السعرات الحرارية فيها إلى ما بين 5 و 7 أضعاف الكمية الموجودة في الفواكه الطازجة.

وفي المشمش المجفف هناك 238 سعرة حرارية لكل 100 جرام، بخلاف المشمش الطازج الذي يحوي 48 سعرة فقط لكل 100 جرام.

وأفضل خيار لاستهلاك الفواكه المجففة، هو ذلك الذي يأخذ بعين الاعتبار جودة الفواكه المجففة، والكمية التي يتم استهلاكها، يستحسن استهلاك الفواكه العضوية، أي فواكه التي مرت بعملية تجفيف دون إضافة مواد حافظة.

ويستحسن تجنب الفواكه المحلاة واستهلاك المكسرات، اللوز والجوز بصورتهما الطبيعية دون تحميص لحفظ الأحماض الدهنية وفيتامين B دون إضافة إملاح، إضافة لذلك، يستحسن الامتناع عن استهلاك الفواكه المجففة ذات اللون الساطع إذ انها فواكه مضافة اليها مواد صناعية (يشار اليها بـ E905).

وينصح استهلاك الفواكه المجففة باعتدال، وبتشكيلة واسعة قدر الإمكان. وأخيرا، لا بد من الإشارة إلى أن 100 جرام من الفواكه المجففة تحتوي على 270 سعرة حرارية. بينما تحتوي 100 جرام من اللوز والجوز على 600-700 سعرة.