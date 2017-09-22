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بالفيديو- طبيب يشرح أسباب فشل بعض عمليات البوتكس والفيلر‎

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بالفيديو- طبيب يشرح أسباب فشل بعض عمليات البوتكس والفيلر‎ بالفيديو- طبيب يشرح أسباب فشل بعض عمليات البوتكس والفيلر‎

مصراوي Masrawy

- طبيب يشرح أسباب فشل بعض عمليات البوتكس والفيلر‎

10:31 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

بالفيديو- طبيب يشرح أسباب فشل بعض عمليات البوتكس والفيلر‎

طبيب يشرح أسباب فشل عمليات البوتكس والفيلر‎

كتبت - هدير غيث:

 بعض السيدات لديهن هوس بعمليات التجميل، واللجوء إلى حقن البوتكس والفيلر، وخاصة من هن  فوق عمر 35 عام، وذلك لحماية الوجه من التجاعيد، ولكن تتعرض بعضها للفشل، ولا ندرك ما هو السبب وراء ذلك.

وفي حوار خاص لـ"مصراوي"، قال الدكتور جورج زاهر، أستاذ جراحة التجميل، وعضو الجمعية البريطانية لجراحة الأنف، أن أسباب فشل بعض عمليات حقن البوتكس والفيلر قد ترجع إلى الطبيب أو الأدوات المستخدمة لإجراء العملية.

وأوضح "جورج" أن عملية الحقن تتم من خلال تشخيص الطبيب لحاله المريض، بناء على الجلد والعضلات والدهون، ويتم الحقن في أحد العضلات التي تحتاج لذلك، لكي يتم التساوي بين جميعها، وهذه العضلات دقيقة يجب الحرص أثناء حقنها. وأي نوع من الخطأ يؤدي إلى فشل هذه العملية.

وذكر "أستاذ جراحة التجميل"، أن الأدوات غير المعقمة أو الرخيصة غير موثوق فيها قد تكون سببًا أيضاً في ذلك، لذلك يجب حرص الطبيب أثناء شراءه لهذه الأدوات.

وتابع عضو الجمعية البريطانية لجراحين الأنف، أن أغلب عمليات التجميل تبدأ من سن 35 عام  وأغلبها يكون نحت الجسم، بسبب زيادة الوزن والترهلات. 

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مصراوي Masrawy

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