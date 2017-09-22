إيران تُزيح الستار عن أحدث صاروخ باليستي مداه 2000 كيلومتر

طهران- (د ب ا):

أُزيح الستار، اليوم الجمعة خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية في طهران، عن صاروخ "خرمشهر"، أحدث صاروخ باليستي ايراني يبلغ مداه 2000 كيلومتر.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن قائد القوة الجو - فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة قال في تصريح له على هامش الاستعراض العسكري للقوات المسلحة في طهران حول ازاحة الستار عن صاروخ "خرمشهر" ": أن هذا الصاروخ يعد انجازا جديدا، حيث قامت وزارة الدفاع بصناعته لحرس الثورة الاسلامية".

وأضاف: ان صاروخ "خرمشهر" يبلغ مداه 2000 كيلومتر وقادر على حمل رأس لمدى 1800 كيلومتر، كما بامكانه حمل عدة رؤوس بدلا من رأس واحدة.

وتابع العميد حاجي زادة " لقد بدات عملية التدريب على صاروخ خرمشهر الباليستي وقريبا سيتم استخدامه في قوات الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية".

يذكر أن الولايات المتحدة تعارض البرنامج الايراني لتطوير الصواريخ وتعتبره في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفرضت في شهر يوليو الماضي عقوبات على 18 فردا وكيانا للاشتباه في دعمهم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالجيش.