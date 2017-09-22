العثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة الطالبية.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي لمعاينة الشقة، ورفع البصمات، تزامنا مع وصول فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.