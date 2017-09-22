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العثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بالطالبية

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العثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بالطالبية العثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بالطالبية

مصراوي Masrawy

العثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بالطالبية

10:26 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

العثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بالطالبية

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة الطالبية.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي لمعاينة الشقة، ورفع البصمات، تزامنا مع وصول فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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