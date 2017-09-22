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مجلس الأمن الدولي يؤكد معارضته لاستفتاء كردستان

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مصراوي Masrawy

مجلس الأمن الدولي يؤكد معارضته لاستفتاء كردستان

10:28 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

مجلس الأمن الدولي يؤكد معارضته لاستفتاء كردستان

أكراد عراقيون يشاركون في تجمع في 16 ايلول/سبتمبر ل

(أ ف ب):

أبدى مجلس الأمن الدولي، الخميس، معارضته للاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم اقليم كردستان العراق تنظيمه الإثنين المقبل، محذرًا من أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار، ومجددا تمسكه بـ"سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه".

وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الـ15، أعرب مجلس الأمن عن "قلقه إزاء التأثيرات المزعزعة للاستقرار التي قد تنجم عن مشروع حكومة إقليم كردستان اجراء استفتاء بصورة احادية الجانب الاسبوع المقبل".

وأضاف البيان، الذي تجنب ذكر كلمة الاستقلال، أن الاستفتاء الذي يعتزم الأكراد تنظيمه الاثنين المقبل "مقرر في وقت لا تزال فيه جارية العمليات ضد تنظيم داعش، والتي تؤدي القوات الكردية فيها دورا رئيسيا".

وحذر مجلس الأمن أيضًا من أن اجراء الاستفتاء يهدد أيضًا بـ"اعاقة الجهود الرامية لضمان عودة طوعية وآمنة لأكثر من ثلاثة ملايين نازح ولاجئ" إلى ديارهم.

وشدد البيان على أن "أعضاء المجلس يعبرون عن تمسكهم المستمر بسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه" و"يدعون إلى حل أي مشكلة بين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في إطار الدستور العراقي عبر حوار منظّم وحلول توافقية يدعمها المجتمع الدولي".

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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