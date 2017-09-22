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أربعة جرحى في تحطم طائرة خاصة في مطار أتاتورك في اسطنبول

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مصراوي Masrawy

أربعة جرحى في تحطم طائرة خاصة في مطار أتاتورك في اسطنبول

10:22 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

أربعة جرحى في تحطم طائرة خاصة في مطار أتاتورك في اسطنبول

طائرة تحلق فوق عناصر من فرق الاطفاء بعد اخمادهم ال

(أ ف ب):

أعلنت السلطات التركية أن طائرة ركاب خاصة تحطمت، مساء الخميس، أثناء هبوطها اضطراريا في مطار اتاتورك في اسطنبول، في حادث أوقع أربعة جرحى واستدعى إغلاق المطار لبعض الوقت مما تسبب بتأخير عدد من الرحلات.

وقال محافظ اسطنبول واصب شاهين، إن الطائرة وهي من طراز سيسنا سيتايشن كان على متنها أربعة اشخاص جميعهم أتراك هم راكب وطاقم من ثلاثة افراد هم الطيار ومساعده ومضيف.

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الأناضول، أن "حالتهم الصحية جيدة، وهم يتعالجون في المستشفى ولم يسقط قتلى" في الحادث الذي "أثّر على الرحلات لفترة قصيرة جد ولكن الآن عاد الوضع إلى طبيعته" في أكبر مطار في تركيا.

وأوضح المحافظ أن الطائرة اقلعت من مطار اتاتورك متجهة إلى "جمهورية شمال قبرص التركية"، الكيان الانفصالي في شمال قبرص الذي لا تعترف به إلا أنقرة ، ولكنها واجهت مشكلة فنية اضطرتها للعودة على الفور وتنفيذ هبوط اضطراري. واثناء هبوطها خرجت عن المدرج واشتعلت فيها النيران لكن ركابها الأربعة تمكنوا من الخروج منها قبل وصول فرق الإسعاف.

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مصراوي Masrawy

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