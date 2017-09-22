بالصور.. إحباط تهريب ملابس مستوردة غير خالصة الجمارك ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من الملابس غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب.

ووردت معلومات للإدارة مفادها اعتزام المدعو "ب. خ. أ" سائق السيارة رقم "3752 ط ع ر" تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، عن طريق اخفائها أسفل حمولة السيارة، وتبين من تفتيش السيارة وجود عفش منزلي وموبيليات مستعملة وصندوق السيارة، وأسفله سجاد مستعمل بصورة واضحة، وأسفل السجاد يوجد 19 جوال مخيش من لدائن داخلهم 220 دستة بنطلون استريتش بناتي ألوان مقاسات مختلفة بوزن 450 كيلو جرام تقريبًا، غير خالصة الجمارك.

تم تقدير القيمة الجمركية بمبلغ 172 ألف و320 جنيهًا، وبلغت الرسوم المستحقة 102 ألف و708 جنيهات، وتحرر محضر ضبط جمركي رقم 22844 لسنة 2017 وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات والإحالة للنيابة العامة.