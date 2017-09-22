القبض على صيدلي متهم بالاتجار في الأقراص المخدرة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا، القبض على صيدلي، بحيازته كمية من الأقراص المخدرة، وحرر محضر بالضبط وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من قسم شرطة جرجا، بقيام صيدلي بالاتجار في الأقراص المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتبين أنه "م. أ. ج" 34 عامًا، صيدلي، والمدير المسؤول عن صيدلية، ويقيم بندر جرجا، دائرة القسم، وتم ضبطه وبحيازته 5832 قرصًا مخدرًا مجهولة المصدر، ومبلغ مالي 1140 جنيهًا، ومقص معدني، وهاتف محمول.

وتحفظت القوة على المضبوطات، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2064 إداري قسم جرجا لسنة 2017.