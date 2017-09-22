روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ"تسييس" مسألة إعادة إعمار سوريا

(أ ف ب):

اتهم نائب وزير خارجية روسيا غينادي غاتيلوف، الخميس، الاتحاد الاوروبي بـ"تسييس" مسألة إعادة إعمار سوريا، معتبرا أن رفض الأوروبيين إبداء أي التزام طالما أن عملية الانتقال السياسي لم تنجز بعد هو أمر"غير مقبول".

وقال غاتيلوف خلال اجتماع عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك "إن تسييس القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والتصريحات حول ضرورة انتظار نهاية العملية السياسية، امر غير مقبول".

يأتي هذا الاجتماع الذي ترأسته وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني، على إثر مؤتمر عقد في أبريل في بروكسل وتم خلاله قطع وعود بتقديم ستة مليارات دولار من المساعدات الانسانية للسوريين عام 2017.

وكرر الأووربيون أنهم لن يمولوا إعادة بناء سوريا قبل تنفيذ عملية انتقال سياسي "ذات صدقية".

وقال غاتيلوف "إننا نتحدث عن مصير مئات الآلاف أو حتى الملايين من السوريين الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة جدا تفاقمت جراء ما أسميه عقوبات أحادية".

أضاف "أننا نحتاج بالوقت الحالي لمساعدة انسانية كبيرة من خلال الأمم المتحدة وقنوات اخرى. يجب إعادة بناء المدارس والمستشفيات والبنى التحتية الاساسية".

ورد ممثل بريطانيا بالقول "لا يمكن أن يكون هناك دعم لإعادة الإعمار طالما أن عملية انتقال سياسي ذات صدقية ليست جارية"، معتبرا أن "اعادة الاعمار يجب أن تكون مكافأة للسلام وليس مكافأة لنظام دمر مدنه وشعبه".

واوضح المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانيدس من جهته، أن المساعدات تصل الى 13 بالمئة فقط من أصل 4 ملايين سوري يحتاجونها، مضيفا انه يتعين على الحكومة السورية ضمان وصول المساعدات.

منذ عام 2011، أدى النزاع بسوريا إلى مقتل أكثر من 330 ألف شخص، فضلا عن ملايين من النازحين واللاجئين. كما أدى إلى أضرار ودمار على نطاق واسع.