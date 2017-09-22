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حركة المرور: سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة الكبرى

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مصراوي Masrawy

حركة المرور: سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة الكبرى

10:03 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

حركة المرور: سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة الكبرى

حركة المرور - ارشيفية

كتب - فتحي سليمان:

شهدت حركة السير صباح اليوم الجمعة، كثافات مرورية متحركة ومعدلات سير طبيعية على كافة المحاور بالقاهرة الكبرى.

وشهدت القاهرة معدلات سير طبيعية وسيولة مرورية بكافة المحاور على مستوى المدينة؛ وجميع الطرق تسير بصورة هادئة دون أية أعطال أو مصادمات؛ ولا يُنصح بتعديل مسارات القادم من شارع الثورة في الاتجاهين لأنه يعمل بصورة جيدة كما هو الأمر بمحور المشير الذي يعمل بصورة طبيعية وجيدة في الاتجاهين.

وتشهد شوارع صلاح سالم والعروبة الأوتوستراد وكوبري أكتوبر حالة أقل من العادية في الاتجاهين القادم والمتجه؛ وإضافة إلى ذلك تشهد المحاور كافة هدوءً في حركة السير، وعلى الطريق الدائري ظهرت تكدسات بالطريق الزراعي للمتجه إلى مطلع بنها.

وفِي الجيزة شهدت حركة السيارات سيولة مرورية أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وشارع الهرم وفيصل والجامعة والنيل.

وتشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية ولا تنصح إدارة المرور بتعديل أي مسارات لقائدي السيارات.

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