المفتي يهنيء الرئيس والشعوب العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الجمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٣٩ هجريا.

ودعا مفتى الجمهورية فى كلمته التى وجهها للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، إلى ضرورة الاستفادة من الدروس العظيمة التييمكن أن نتعلمها من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلمفي كافة أمور حياتنا من الإخلاص لله في أعمالنا والاجتهاد فيها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويعود بالخير على البلاد والعباد، وكذلك الوحدة والتكامل بين المصريين جميعًا لرفعة مصرنا الحبيبة وبين الأمة الإسلامية لمواجهة الإرهاب والتحديات والمخاطر الراهنة.

وأوضح مفتي الجمهورية أن العالم الإسلامي أحوج ما يكون إلى وحدة الصف والهدف حتى يستطيع مواجهة موجات التطرف والإرهاب والمؤامرات التي تحاك به.

ودعا مفتي الجمهورية إلى نبذ كل ما يدعو إلى الكراهية والشقاق، والأفكار الهدامة والمتطرفة التي ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد وتعيث في الأرض الفساد، ودعا الأمة العربية والإسلامية إلى التعاون والاتحاد، ونبذ التنازع والخلاف والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تحتل الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

وتوجه المفتي بالدعاء إلى المولى عزوجل أن يجعل العام الهجرى الجديد عام خير وأمان على كافة ربوع العالم الإسلامي وكافة الشعوب والدول العربية والإسلامية.