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الخارجية الروسية: لا نرفض المبادرة الفرنسية حول التسوية السورية

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية: لا نرفض المبادرة الفرنسية حول التسوية السورية

09:36 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

الخارجية الروسية: لا نرفض المبادرة الفرنسية حول التسوية السورية

جينادي جاتيلوف

موسكو- أ ش أ:

صرح نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف بأن موسكو لا ترفض المبادرة الفرنسية حول التسوية السورية بل تسعى إلى معرفة الجديد فيها.

وقال جاتيلوف - في تصريحات خاصة لقناة اليوم اليوم -الجمعة - أن روسيا لا ترفض شيئا ولكنها تريد أن تعرف ما هي القيمة المضافة وما هو الجديد وكيف يمكن أن يؤثر على تنشيط العملية السياسية".

وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن الهيئات الموجودة حاليا وخاصة المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تم في إطارها إنشاء مجموعتين للشئون الإنسانية ولشئون نظام وقف إطلاق النار تعملان بشكل فعال للغاية.

يذكر أن فرنسا كانت قد تقدمت بمبادرة لإنشاء مجموعة اتصال حول سوريا ومن المتوقع أن تضم هذه المجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.. ويهدف عملها إلى الانتقال إلى المرحلة السياسية لتسوية النزاع في سوريا.

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Asha

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