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إصابة 8 أطفال باشتباه تسمم عقب تناولهم "أرز باللبن" في سوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة 8 أطفال باشتباه تسمم عقب تناولهم "أرز باللبن" في سوهاج

09:44 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

ارشيفية

سوهاج– عمار عبد الواحد:

أصيب 8 أطفال باشتباه تسمم وقيئ مستمر، الجمعة، عقب تناولهم أرز باللبن بناحية بندر الكرمانية دائرة مركز سوهاج .

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إخطاراً من مستشفي سوهاج العام بوصول 8 أطفال مصابين باشتباه تسمم بناحية بندار الكرمانية دائرة المركز.

وتبين إصابة الأطفال كلاً من رنا محمد مصطفي وشقيقتها " منار "، سلمي محمد مصطفي وشقيقاتها " إيمان ولمياء "، ريتاج محمد عبد الوكيل وشقيقاها "محمود، أحمد"، وجميعهم يقيمون بناحية بندار الكرمانية دائرة مركز سوهاج مصابين باشتباه تسمم وحالة إعياء وقيئ مستمر.

سؤال أولياء أمورهم قرروا حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم وجبه طعام منزلية فاسدة "أرز" ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 15701 جنح المركز لسنة 2017.​

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