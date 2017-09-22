"أثناء لعبها أمام المنزل".. سيارة نقل تدهس الطفلة دنيا

الفيوم - أ ش أ:

لقى 3 أشخاص مصرعهم اليوم - اليوم الجمعة - فى حوادث سير متفرقة بالفيوم، وتم نقل الجثث إلى مستشفى الفيوم العام.

وكان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى ثلاثة إخطارات من إدارة البحث الجنائي بوقوع ثلاث حوادث مختلفة تسببت في مصرع 3 أشخاص، حيث لقيت الطفلة دنيا خميس حسن "6 سنوات" من قرية الروضة بطامية، مصرعها تحت عجلات سيارة نقل أثناء لعبها أمام منزل أسرتها بالقرية، وقال السائق إن الحادث وقع بطريق الخطأ، وتحرر محضر جنح بمركز شرطة طامية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما لقي مسن مصرعه خلال قطعه الطريق فجأة بدراجته الهوائية، واصطدامه بسيارة ملاكى حاول قائدها مفاداته لكنه لم يتمكن، وتم تحرير محضر بقسم شرطة أول الفيوم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

كما تلقي مدير الأمن إخطارا بمصرع طفل يدعى عبد الرحمن 3 سنوات، صعقا بالكهرباء أثناء عبثه بفيشة الثلاجة بالمنزل.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة حدثت بسبب توقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة الصعق الكهربائي.​