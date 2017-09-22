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الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

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الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الجمعة، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

وسط الدلتا 25 34

الإسكندرية 21 29

بلطيم 21 29

مرسى مطروح 20 28

السلوم 20 28

سيوة 19 33

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

العريش 19 31

رفح 18 29

الإسماعيلية 23 34

السويس 22 35

رأس سدر 25 35

نخل 17 33

نويبع 27 36

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طابا 20 32

كارتين 16 31

الطور 24 34

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 28 38

مرسى علم 27 37

الفيوم 24 35

بنى سويف 24 36

المنيا 23 37

أسيوط 22 38

سوهاج 24 40

قنا 24 41

الأقصر 25 41

أسوان 28 41

أبو سمبل 24 41

الوادي الجديد 27 39

شلاتين 26 36

أبو رماد 26 36

رأس حدربة 26 35

حلايب 28 34

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