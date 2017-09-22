لافروف: الوضع في سوريا يدعو للتفاؤل الحذر

موسكو- أ ش أ:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن التطورات الحالية في سوريا تدعو إلى التفاؤل الحذر، مشيرا إلى التوصل لأربع مناطق لخفض التوتر والتصعيد في سوريا وذلك خلال اجتماع استانا الذي عقد في 14 و15 من شهر سبتمبر الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - الجمعة- عن لافروف قوله خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن تشكيل مناطق لخفض التوتر والتصعيد كانت بمشاركة روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة والأردن والأمم المتحدة وبدعم العديد من الدول الأخرى.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن هذه الاتفاقيات خلقت ظروفا لتحقيق تقدم بشأن تنفيذ القرار رقم 2254 على أساس الحوار المباشر بين الحكومة السورية والمعارضة والذي يهدف إلى توحيد الجهود بينهم للتخلص بأسرع وقت ممكن من العناصر الإرهابية وإعادة الأمن والسلام في جميع أنحاء سوريا وتوحيدها والتوصل إلى حلول بشأن الأزمات الإنسانية الحادة هناك.

ودعا لافروف جميع من يريدون السلام لسوريا إلى المشاركة بجهودهم لدفع عملية السلام تحت قيادة الأمم المتحدة، ودون فرض أية شروط مسبقة.