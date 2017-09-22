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اكتشاف 19 مقبرة من العصر الحجري الحديث بشمال شرق الصين

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مصراوي Masrawy

اكتشاف 19 مقبرة من العصر الحجري الحديث بشمال شرق الصين

09:28 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

اكتشاف 19 مقبرة من العصر الحجري الحديث بشمال شرق الصين

ارشيفية

بكين- أ ش أ:

أعلن المعهد الإقليمي لعلوم الآثار الصينيةن اليوم الجمعة، اكتشاف 19 مقبرة من العصر الحجري الحديث، علاوة على أكثر من 400 أثر ثقافي في مقاطعة هيلونغجيانج بشمال شرق الصين.

وقال لي يوتشيان، وهو أحد المسئولين بالمعهد - في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الصينية الرسمية- إن معظم القطع الأثرية، التي تتكون من اليشم والخزف الحجري والفخار، تعود إلى ما قبل 9000 عام، مضيفا "إن بناء هذه المقابر قد يكون صعبا في ضوء قدرة البناء خلال تلك الفترة".

وأثبت اكتشاف المقابر وجود مستوطنة بشرية في تلك المنطقة ذلك الوقت، وقال علماء الآثار في المعهد إن الموارد الحيوانية والنباتية الوفيرة في المنطقة جعلت من الممكن للبشر العيش في المنطقة.

وتم العثور على الموقع في أطلال شياوناشان بمحافظة راوخه على طول نهر ووسولي، وهو نهر حدودي بين الصين وروسيا، ومن المتوقع أن يدعم الاكتشاف دراسة المنطقة وثقافتها.

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