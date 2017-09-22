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تصميمات غريبة وديكور إبداعي من حفل "جنون فن الملابس"

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مصراوي Masrawy

تصميمات غريبة وديكور إبداعي من حفل "جنون فن الملابس"

09:30 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- مدينة البندقية في دبي.والتنقل بـ

الألبوم التالى

بالصور- مدينة البندقية في دبي.والتنقل بـ " الجوندولا"

كتب- مصراوي:

أقامت مدينة ويلنجتون في نيوزلندا حفل التصميم العالمي "جوائز عالم فن الملابس"، والذي يستمر لمدة أسبوعين، يتفنن فيها المصممين بتصميم أغرب الملابس المصنوعة من مواد غير مألوفة، وفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز العربية.

وتميزت عروض الحفل بظهور أزياء مختلفة وادخال أغراض غريبة في عالم الأزياء، هذا بالإضافة إلى الديكور حتى يتماشى مع مفهوم المهرجان.

وتنوعت العروض بين الأزياء التي تتماشى مع الستايل الفلكوري بطابع مهرجانات العديد من دول شرق آسيا، مثل ارتداء الملابس على شكل الحيوانات، أو الطراز الكلاسيكي مثل الفساتين البيضاء، التي تتماشى مع العروض الهادئة.

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مصراوي Masrawy

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