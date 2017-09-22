الرئيس الإيراني: سنواصل تعزيز قدراتنا العسكرية للدفاع عن البلاد وليس للاعتداء على أي بلد

طهران- (د ب ا):

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية بقدر ما تراه ضروريا للدفاع عن البلاد مبينا ان القدرات الدفاعية كانت دوما لترسيخ العزة والسلام في البلاد ولن تستخدم ابدا للاعتداء على أي بلد.

جاء ذلك في كلمة القاها الرئيس روحاني ،صباح اليوم الجمعة ، في مراسم الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية في طهران بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس، 1980-1988) في اشارة إلى الحرب العراقية الإيرانية خلال تلك الفترة ، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية.

وقال روحاني "سنواصل تعزيز قدراتنا الدفاعية والعسكرية بقدر ما نراه ضروريا، وليس فقط سنقوم بتطوير صواريخنا بل ان القوات البرية والجوية والبحرية ايضا مدعومة من قبل ابناء الشعب ، نحن لا نستأذن احدا للدفاع عن اراضينا ، سنلتزم بعهودنا طالما الطرف الاخر يلتزم بعهوده، ليس باستطاعة أي قوة أن تصدنا عن الصمود ونيل حقوقنا".

ومشيرا إلى اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة الذي حضره، قال روحاني: "صوتا أمريكا وإسرائيل هما الصوتان الوحيدان اللذان عارضا صوت العالم كله في هذا الاجتماع.العالم اجمع أعلن دعمه للاتفاق النووي وأشاد بمسيرة السلام وتسوية المشاكل الإقليمية والدولية عبر الحوار والمنطق".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة انتقد مرارا ،خلال حملته الانتخابية وخلال توليه الرئاسة، الاتفاق النووي مع إيران، ويعتزم البت في شهر اكتوبر المقبل فيما إذا كانت بلاده ستنسحب من الاتفاق أم ستظل معترفة بها.

فيما يصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه "مرعب" متهما إيران بـ "العداء المتزايد في المنطقة".

من جهته، حذر الرئيس الإيراني الولايات المتحدة من أنها ستدفع "ثمناً باهظاً"، إذا اختار الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق، وحينها سيفقد الثقة الدولية.