واشنطن تدين قصف قوات النظام السوري لمنشآت طبية في إدلب وحماة

واشنطن- أ ش أ:

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الغارات الجوية للقوات السورية على ريفي إدلب وحماة في سورية، واستهدفت منشآت طبية ، معتبرة أن هذه الهجمات تندرج ضمن نمط مألوف جدا من استهداف منشآت طبية، والمدنيين المستفيدين من خدماتها، وعاملين في المجال الطبي.

وقالت الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة ( الحرة ) الأمريكية، اليوم الجمعة، "إننا ندين الغارات التي شنت على ريف إدلب وريف حماة الشمالي في 19 و20 سبتمبر، وأسفرت عن مقتل ثلاثة عاملين في المجال الطبي على الأقل وتضرر عدد من المنشآت الطبية، ومعدات الطوارئ ومراكز للدفاع المدني ".

وأضاف البيان إن واشنطن لا ترى حلا عسكريا للصراع في سورية، مجددة دعوتها إلى تخفيف التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية يقودها الشعب السوري، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد أمس بمقتل 20 مدنيا خلال الساعات الـ48 الماضية جراء غارات لطائرات تابعة للقوات النظامية السورية والقوات الروسية على مدن وبلدات في ريفي إدلب وحماة.مشيرا إلى أن الغارات استهدفت مراكز للدفاع المدني ومستشفيات ومنشآت طبية في خان شيخون والتمانعة وكفرنبل والتح ومعرزيتا بريف إدلب الجنوبي.

كما أكد استهداف الطيران الحربي السوري والروسي بكثافة مناطق في محافظتي إدلب وحماة، رغم أن هذه المناطق مشمولة باتفاق خفض التوتر.