أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

واشنطن تدين قصف قوات النظام السوري لمنشآت طبية في إدلب وحماة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

واشنطن تدين قصف قوات النظام السوري لمنشآت طبية في إدلب وحماة

08:58 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

واشنطن تدين قصف قوات النظام السوري لمنشآت طبية في إدلب وحماة

واشنطن- أ ش أ:

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الغارات الجوية للقوات السورية على ريفي إدلب وحماة في سورية، واستهدفت منشآت طبية ، معتبرة أن هذه الهجمات تندرج ضمن نمط مألوف جدا من استهداف منشآت طبية، والمدنيين المستفيدين من خدماتها، وعاملين في المجال الطبي.

وقالت الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة ( الحرة ) الأمريكية، اليوم الجمعة، "إننا ندين الغارات التي شنت على ريف إدلب وريف حماة الشمالي في 19 و20 سبتمبر، وأسفرت عن مقتل ثلاثة عاملين في المجال الطبي على الأقل وتضرر عدد من المنشآت الطبية، ومعدات الطوارئ ومراكز للدفاع المدني ".

وأضاف البيان إن واشنطن لا ترى حلا عسكريا للصراع في سورية، مجددة دعوتها إلى تخفيف التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية يقودها الشعب السوري، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد أمس بمقتل 20 مدنيا خلال الساعات الـ48 الماضية جراء غارات لطائرات تابعة للقوات النظامية السورية والقوات الروسية على مدن وبلدات في ريفي إدلب وحماة.مشيرا إلى أن الغارات استهدفت مراكز للدفاع المدني ومستشفيات ومنشآت طبية في خان شيخون والتمانعة وكفرنبل والتح ومعرزيتا بريف إدلب الجنوبي.

كما أكد استهداف الطيران الحربي السوري والروسي بكثافة مناطق في محافظتي إدلب وحماة، رغم أن هذه المناطق مشمولة باتفاق خفض التوتر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المرصد السوري: اتفاق بين الجيش السوري وداعش لخروج المسلحين من

    أخبار

  • المرصد السوري: قوات النظام تعدم 13 مدنيًا عند الضفاف الشرقية لنهر

    أخبار

  • الولايات المتحدة تقر بالتزام إيران بالاتفاق النووي

    أخبار

  • المرصد السوري: داعش انتهى.. وبعض عناصره يفضلون الانتحار

    أخبار

إعلان

5bff24509e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات