وزير ألماني يتوقع عودة جزء كبير من اللاجئين إلى موطنهم

برلين- (د ب أ):

أعرب وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت عن توقعه عودة عدد كبير من بين مئات الآلاف من اللاجئين الذين وفدوا إلى ألمانيا خلال الفترة الماضية إلى بلادهم.

وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية المقرر صدورها غدا السبت: "حق اللجوء يقدم الحماية لفترة محددة. وضع اللجوء لا يتطور إلى حق في إقامة غير محدودة المدة... عندما تتحسن الأوضاع الأمنية في أوطانهم، سيتعين إنهاء حق البقاء".

وأعاد دوبرينت إلى الأذهان حرب البوسنة، وقال: "في ذلك الحين أتى أيضا مئات الآلاف من اللاجئين إلينا، واضطروا إلى العودة لموطنهم عقب انتهاء الحرب. اتباع هذا النهج أمر سليم الآن أيضا".

يذكر أن ألمانيا شهدت في نهاية صيف عام 2015 وعلى مدار أشهر لاحقة موجة لجوء غير مسبوقة في تاريخها. وبنهاية عام 2015 استقبلت ألمانيا نحو 890 ألف لاجئ، وهو أكبر عدد تستقبله على مدار عام واحد. واتسمت الأوضاع بالفوضوية إلى حد ما.

وفي العام الماضي بلغ عدد اللاجئين الذين فروا على مستوى العالم من حروب أو عنف أو اضطهاد 5ر65 مليون لاجئ، بزيادة قدرها 300 ألف لاجئ مقارنة بعام 2015.

وبحسب بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، فإن نحو 20% من هؤلاء اللاجئين ينحدرون من سورية.

وتضاعف بذلك عدد اللاجئين على مستوى العالم مقارنة بعام 1997.