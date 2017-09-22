الجلوس طويلا يهدد قلبك وعضلاتك!

(د ب أ) -

قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن الجلوس طويلا لا يؤدي إلى تدهور البنية العضلية فحسب، بل يرفع أيضا خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولتجنب هذه المخاطر، يوصي الأستاذ بالجامعة الألمانية للعلوم الرياضية موظفي العمل المكتبي بالنهوض بصفة منتظمة، كل ساعة تقريبا أو كل ساعتين على أقصى تقدير، وإجراء تمارين الإطالة بقوة في كل الاتجاهات.

ومن المفيد أيضا وضع الأدوات المكتبية، مثل الطابعة، بعيدا عن المكتب بعض الشيء، كي يتوجب على الموظف النهوض والذهاب إلى الطابعة لإحضار المستندات المطبوعة.

ومن المهم أيضا دمج بعض الأنشطة الحركية البسيطة في الحياة اليومية، مثل صعود الدرج بدلا من استقلال المصعد. ولتعويض ساعات الجلوس الطويلة ينبغي على موظفي العمل المكتبي المواظبة على ممارسة الرياضة بعد انتهاء الدوام وفي عطلة نهاية الأسبوع.